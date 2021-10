Operação deixa 25 suspeitos de roubo mortos no sul de Minas

15:50 | Out. 31, 2021

Uma operação conjunta da Polícia Militar (PM) de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou 25 suspeitos de assaltos a banco mortos na manhã de (31) em Varginha, no sul de Minas. Segundo a PM, no momento da aproximação com os suspeitos, houve intensa troca de tiros.

De acordo com a capitã Layla, porta-voz da PM de Minas Gerais, essa é possivelmente a maior operação no país de combate ao chamado “novo cangaço”.

“Muitos infratores estariam na tentativa de roubo a banco na data provavelmente de amanhã ou e foram surpreendidos por nosso serviço de inteligência integrado com a Polícia Rodoviária Federal. Foi uma ação conjunta PRF e PM que resultou na apreensão de forte armamento, além de explosivos, coletes balísticos, fuzis, escopetas calibre 12, muita munição”, disse a policial, em vídeo publicado na conta oficial da corporação no Facebook.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ações como essa sempre serão pautadas dentro da legalidade e a gente só fez aqui foi responder à altura ao risco que nossos policiais militares sofreram”, completou a porta-voz.

Tags