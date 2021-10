Suspeito de roubo a correspondente bancário em Jati é preso

Um homem de 21 anos, natural de Pernambuco, foi preso em flagrante pela Polícia Militar horas após um roubo a um correspondente bancário, ocorrido na noite dessa quarta-feira, 27, na cidade de Jati, na Região do Cariri. Leonardo Alves Gonçalves Silva fingiu ser cliente do estabelecimento para, em seguida, anunciar o assalto e fugir com o dinheiro. A prisão aconteceu na cidade de Penaforte, município vizinho. O jovem foi encaminhado à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde foi instaurado um inquérito policial para investigar o crime de roubo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após o suspeito fugir. Durante as buscas, ele foi encontrado na cidade de Penaforte, na casa de um familiar, com um capacete, uma motocicleta e uma quantia em dinheiro roubada na ação. Em depoimento, o homem admitiu a participação no caso e revelou que ainda fez dois depósitos bancários e pagou um boleto de terceiros com o dinheiro. Parte do valor já foi restituído e entregue ao estabelecimento.



