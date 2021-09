Fogo volta a atingir vegetação na região de Icó; veja vídeo

Incêndio atinge vegetação neste sábado, 18, no Sítio Forquilha dos Batistas, na região de Icó, a cerca de 300 km de Fortaleza. O combate ao fogo começou por volta das 14 horas, mas após as chamas serem debeladas, novos focos surgiram no início da noite, em trecho de Icó a Icozinho, na CE-282.



Durante à tarde, o incêndio era considerado pelos bombeiros de médias proporções. Naquele momento, uma guarnição de bombeiros de Iguatu foi deslocada ao local em uma viatura com 400 litros de água, mas capacidade de reabastecimento.

Com a chamada reignição das chamas, mais uma equipe foi enviada, por volta das 22h50min. Populares relataram aos bombeiros que o fogo avançava rapidamente.

O comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Iguatu, tenente-coronel Nijair Araújo, informou que acionou apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipamento deve pousar no local durante a manhã deste domingo, 19, para evitar novos focos e que o fogo chegue a residências.

