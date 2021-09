Sem queimadas: órgãos ambientais podem orientar sobre técnicas para limpeza de quintais

Em entrevista à CBN Cariri, comandante do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte reforça que condições climáticas são favoráveis para incêndios e que iniciar queimadas é crime

As condições climáticas dos últimos meses do ano favorecem queimadas, que se tornam bem mais problemáticas com a ação humana. O alerta é do tenente coronel Agnaldo Alexandre, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros de Juazeiro do Norte, à rádio CBN Cariri.

“Estamos em um período muito crítico, com temperaturas elevadas, fortes ventos, umidade relativa do ar baixa, muita vegetação seca e a ação do homem”, especifica o tenente coronel. Nessa época, é comum que agricultores realizem a queima dos terrenos para iniciar uma nova plantação. No entanto, a prática é proibida por lei e pode ser penalizada com dois a quatro anos de detenção.

Sobre o assunto Bolsonaro diz que só sai "preso, morto ou com vitória" e desafia: "Jamais serei preso"

Dessa forma, o ideal é que os interessados procurem órgãos relacionados ao meio ambiente, como a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Semace), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ou o próprio Corpo de Bombeiros para identificar as melhores estratégias para limpeza de terreno sem o uso do fogo.

“Existem vários tipos de manejo e isso é feito pelo sistema envolvido com o meio ambiente, todas as secretarias envolvidas com o meio ambiente fazem esse tipo de orientação. Elas informam quais as melhores técnicas, que dependem do território, do local, observa-se o relevo e tudo que circunda a área”, explica o comandante Agnaldo.

Durante a entrevista à rádio CBN Cariri, o tenente coronel lamenta os incêndios iniciados por puro prazer. “[Essas pessoas] não tem visão, não tem respeito nem pelas pessoas, nem pelo meio ambiente”, critica, especialmente ao relembrar a morte de um homem em Farias Brito (CE). Na ocasião, ele tentava combater um incêndio, mas o vento mudou de direção e ele se viu encurralado. Por inalar muita fumaça, o homem faleceu.



Tags