Icapuí declara situação de emergência em áreas afetadas pela erosão

EROSÃO afeta a Praia da Peroba, em Icapuí / Crédito: Sergio Carvalho / Especial para O POVO

A prefeitura de Icapuí, cidade a 201,78 km de Fortaleza, decretou situação de emergência nas áreas da região afetadas pelo avanço intenso do mar. Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município em 5 de maio último. Impactadas pelo fenômeno, algumas praias do local ainda esperam por obras de contenção. LEIA TAMBÉM | Costa ameaçada: os impactos da erosão no litoral cearense

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Região litorânea sofre com o avanço marítimo, que tem acelerado o processo de erosão (quando a praia perde mais sedimentos do que recebe) na localidade. Fenômeno causou impacto em estruturas de edificações que estão situadas na linha costeira, como residências, comércios e pistas de acesso. Entre medidas do decreto, consta a autorização para que todos os meios e órgãos municipais atuem na "continuidade dos serviços públicos para a construção, manutenção, reparos e limpeza de equipamentos ou áreas de interesses, conferindo soluções necessárias a situação de calamidade instalada". Documento também prevê ações como a desapropriação, se necessário, de casas que comprovadamente estão localizadas em áreas de risco de desastre, e dá diretrizes para casos de emergência. Em situação "de iminente perigo público", fica autorizado, por exemplo, o uso de propriedades particulares, assegurando ao proprietário indenização ulterior (compensatória), paga em caso de dano.

Conforme o prefeito de Icapuí, Francisco Kleiton (PSD), a situação de emergência foi declarada, entre outros motivos, para que impacto sofrido na região seja visto com "prioridade" pelo Governo Federal. Mandatário diz que situação emergente é percebida em áreas como a das Praias da Ponta Grossa, de Barreiras e de Quitérias e afirma que busca recursos para construir obras de contenção nas regiões, como espigões. "Hoje Icapuí é um dos municípios (cearenses) que mais sofrem com a erosão", completa. Praia da Peroba: espigões estão sendo construídos O decreto considera "o risco de graves prejuízos à saúde, segurança e/ou possíveis interrupções de serviços públicos essenciais nas localidades atingidas". Além disso, ele cita as ocorrências registradas pela Defesa Civil e outros órgãos que apontam os efeitos e impactos diretos da erosão na Praia de Peroba.



Avanço do mar nessa praia é um problema antigo e foi alvo de imbróglio entre associações e município, que teve fim em março de 2024, quando partes concordaram com a construção de dois espigões na área. Conforme apurado pelo O POVO na época, a obra contaria com cerca de R$ 11 milhões em recurso, sendo desses R$ 7 milhões entregues via Governo Federal e o demais via Governo Estadual. Trabalhos ainda não foram concluídos. De acordo com a Associação Preserve Peroba e Picos, a obra do primeiro espigão, que já está em processo de construção, estaria acontecendo "de maneira lenta".

Já os trabalhos do segundo espigão, cuja execução é celebrada em convênio entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) e a prefeitura, ainda não teria iniciado. LEIA TAMBÉM | Erosão costeira ameaça patrimônio histórico da Tunísia

"Há grande expectativa em torno dessa intervenção, não só pela urgência imposta pela erosão, que continua causando prejuízos, mas porque ela resulta de uma força-tarefa rara: articulação entre moradores, associações, ciência e Justiça, culminando em um acordo judicial que beneficia toda a comunidade. Seu sucesso pode abrir caminho para soluções semelhantes em outras regiões", frisa Luiz Viana, presidente da associação, dizendo que moradores estão "apreensivos" com a situação.