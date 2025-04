Homem é preso por receptação de fios de cobre em Icapuí

Na residência do suspeito foram localizados 50 metros de cabos elétricos, fios de cobre, uma motossera e três celulares

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de receptação de fios de cobre e cabos elétricos que teriam sido furtados de uma empresa. A captura aconteceu no município de Icapuí , cidade localizada a 201,78 km de Fortaleza. O suspeito foi flagrado com os fios de cobre.

Na casa do suspeito, 50 metros de cabos elétricos, uma quantidade de fios de cobre, uma motosserra e três celulares foram encontrados pelos policiais civis. Todos os materiais foram confiscados pela polícia.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Icapuí:(88) 3432.1160

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br