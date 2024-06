Empresa de camarão cerca APA em Icapuí, moradores denunciam e Prefeitura derruba restrição

Ação da prefeitura derruba cerca em ocupação de área de proteção ambiental em Icapuí Crédito: Lidiane Silva

Moradores da localidade de Praia da Placa, na zona litorânea do município de Icapuí, no litoral leste do Estado, denunciaram que uma empresa de exploração de camarões havia cercado uma Área de Proteção Ambiental (APA) no Município sem autorização dos órgãos ambientais. Após a denúncia nas redes sociais, a Prefeitura da Cidade tirou a cerca do local. A delimitação instalada em uma Área de Proteção Ambiental (APA) do manguezal da Barra Grande cerceou o acesso de marisqueiras e pescadores. Segundo Lidiane Silva, presidente da Associação de Moradores da localidade, a área tem um grande berçário de vida marinha, com a reprodução de caranguejos, siris e outras espécies de crustáceos e moluscos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Devido às riquezas do local, parte da população do vilarejo tira o sustento da área. Lidiane explica que a empresa de camarões já tinha alguns viveiros para produção desse crustáceo, porém, ainda não tinha cercado a região.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores da Praia da Placa, o Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (Imfla) foi informado da situação pelos moradores. Porém, mesmo após a iniciativa, a cerca continuou sendo colocada.

“Cada vez que a cerca ia subindo, a gente entrava com mais uma reclamação. Fizemos um mutirão de reclamações na Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU) e na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), mas nada de chegar a uma solução", conta. Foi então que ela reuniu os moradores para gravarem os vídeos e divulgarem a situação nas redes sociais. Com a repercussão, os órgãos então intercederam e a cerca foi retirada. “Queremos proteger a cultura, o meio ambiente, proteger as famílias que sobrevivem dali. Essa é a nossa missão”, concluiu Lidiane.