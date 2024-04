Icapuí registra 128 mm de chuva; veja previsão do tempo no Ceará

Choveu em 68 municípios nas últimas 24h; veja como estará o clima amanhã e a previsão do tempo no restante do dia de hoje em Fortaleza e no Ceará

O município de Icapuí, localizado a 205,3 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior chuva do Estado entre as 7 horas dessa sexta-feira, 22, e as 7 horas deste sábado, 23.

Os dados são do boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 12h10min.

Com 128,4 milímetros (mm), a cidade registrou o maior acumulado do dia. O segundo maior registro foi no município de Granja, com 95 mm.