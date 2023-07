Diretor de escola morre quando fazia fotos de casamento após imóvel desabar em Icapuí

Um diretor de uma escola de Fortaleza morreu, na manhã de quinta-feira, 13, após uma construção abandonada desabar sobre ele. O local fica no município de Icapuí, no litoral leste do estado do Ceará.

A vítima, Vanderlei Nogueira, de 51 anos, estava no local junto com o noivo, Fernando Freitas, para realizar o ensaio fotográfico de seu casamento quando a estrutura caiu. O imóvel fica numa barreira na beira da Praia da Peroba, ponto bastante visitado por turistas no município. A obra teria sido embargada por irregularidades de licenciamento.

O noivo da vítima e o fotógrafo também saíram feridos no acidente. O noivo, que teria sofrido fraturas, foi levado por uma ambulância do Samu para uma unidade hospitalar local e segue hospitalizado. O POVO não conseguiu informações sobre o estado de saúde do fotógrafo, que teria sofrido ferimentos leves.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Municipal de Icapuí investiga as circunstâncias do acidente e que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atendeu a ocorrência.

Pelas redes sociais, a escola Espaço Vivência, da qual Vanderlei era diretor e um dos fundadores, lamentou o falecimento do educador. A publicação aponta a vítima como “um amante da Educação” que “deixou um grande legado”.

O velório de Vanderlei foi iniciado na noite de quinta-feira e o sepultamento será nesta sexta-feira, às 14 horas, no Memorial da Paz, em Maracanaú.