Policial morre ao cair de moto durante perseguição a suspeito em Icapuí

O soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Renato Araújo Batista, 35, morreu na madrugada desta terça-feira, 16, após um acidente de trânsito. O agente estava perseguindo um suspeito na CE-261 quando caiu da moto.

Renato Araújo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a PMCE, o policial estava lotado no 3º Pelotão da 2ª Companhia do 3º BPRaio, em Icapuí.

Conforme o relatório da ocorrência, a equipe do PM realizava um patrulhamento quando tentou abordar um suspeito. O homem fugiu e os dois policiais começaram a perseguição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando o suspeito saiu da pista e dobrou em uma estrada de terra, o outro policial da equipe de Renato diminuiu a velocidade. O soldado acabou colidindo na moto do colega de trabalho e caiu no chão próximo a um caminhão estacionado.

Na tarde de segunda-feira, 15, segundo postagem do Instagram da Associação dos Profissionais da Segurança (APS), Renato participou de homenagem na frente da delegacia aos quatro policiais civis assassinados em Camocim.

“O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”, diz nota de pesar publicada no site da PMCE.



O POVO apurou que colegas de trabalho do policial teriam reclamado do atendimento recebido pelo amigo. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) teria sido acionado para transportar a vítima. No entanto, uma ambulância foi encarregada de levar o policial para atendimento especializado em Fortaleza.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a decisão foi feita com base na distância e do tempo de resposta a ocorrência. "A pasta esclarece que o atendimento não foi realizado devido a tomada de decisão técnica feita pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)", diz o texto.

Leia trecho da nota da SSPDS

"[Os médicos] optaram pelo uso da ambulância de suporte avançado (UTI Móvel) de Aracati, em virtude do tempo de resposta, aumentando as chances de socorro da vítima. Diante disso, a aeronave não foi deslocada, pois o tempo que ela levaria para chegar ao local do acidente e retornar a Fortaleza era superior ao tempo que a ambulância, que já estava no local, levaria até chegar ao hospital responsável pelo atendimento".