Veja como participar de audiência pública sobre obras de contenção marítima de Caucaia

Projeto pretente realizar a contenção da erosão marinha no trecho entre a Praia do Pacheco à Praia da Tabuba

A Prefeitura de Caucaia anuncia a realização de uma audiência pública sobre o Projeto de Recuperação do Litoral do Município. A ação acontece no próximo dia 14 de março, às 15h, na EEMTI Profa. Iraci Pereira de Alcântara. Para participar, os interessados devem comparecer ao local e/ou enviar, por e-mail, dúvidas, críticas ou sugestões até o dia 11 de março.

O Projeto consiste na contenção da erosão marinha no trecho entre a Praia do Pacheco à Praia da Tabuba. Para realizar a contenção, o plano é implantar espigões e um aterro hidráulico. Segundo a organização, a ocasião ainda visa apresentar, esclarecer e também ouvir a população em relação ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), ao Relatório de Impacto Ambiental (Rima) e o Projeto Básico Ambiental (PBA).

Para isso, o caucaiense pode ter acesso aos documentos relativos aos dados ambientais:

EIA – Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Clique aqui

Projeto Básico Ambiental (PBA) - Clique aqui

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) - Clique aqui

Serviço:

Audiência Pública sobre o Projeto de Recuperação do Litoral de Caucaia

Data: 14 de março de 2022 (segunda-feira)

Horário: 15h

Local: EEMTI Profa. Iraci Pereira de Alcântara, Rua O, n° 586, Icaraí, Caucaia/CE.

E-mail para envio de dúvidas, críticas ou sugestões: imac@caucaia.ce.gov.br. Deve-se colocar como título “EIA/RIMA - ESPIGÕES”.





