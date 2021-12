Moto pega fogo ao bater em caminhão e motociclista morre na hora em Ibicuitinga

Com a batida, condutor da motocicleta foi arremessado a uma distância de dez metros; já o motorista do caminhão, saiu ileso

Um homem de 42 anos morreu na última terça-feira, 7, após colidir a moto que pilotava na traseira de um caminhão em Ibicuitinga, região do Vale do Jaguaribe. O acidente aconteceu na rodovia estadual CE 295, altura do quilômetro 117. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado a uma distância de dez metros e teve morte instantânea, segundo informou o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE). Já o caminhoneiro, saiu ileso.



Após a colisão, a moto pegou fogo e as chamas também se espalharam para o caminhão. Oficiais da 1ª Companhia do Batalhão de Combate a Incêndio Florestal (BCIF), de Quixadá, foram acionados e conseguiram controlar o incêndio antes de uma possível explosão. Na ação, os militares utilizaram cerca de cinco mil litros de água.

Sobre o assunto Ciclofaixa de Lazer tem horário reduzido neste domingo, 28, devido ao Enem

Entidades realizam visita técnica ao Cocó e cobram estudos sobre incêndio

Fogo atinge vegetação nas proximidades de aeródromo no Siqueira



De acordo com o subtenente Azevedo, um dos cinco oficiais que atenderam a ocorrência, o fogo teria começado após a moto ter sido lançada para cima do caminhão, devido à forte batida. O local chegou a ser interditado para os trabalhos dos militares e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que fez a retirada do corpo horas após o acidente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui.



Tags