Polícia resgata quati e prende homem com espingardas em Ibiapina

A prisão aconteceu nesta terça-feira, 9 de maio, na zona rural do município, e suspeito foi autuado por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo

Um homem de 51 anos foi preso nesta terça-feira, 9 de maio, suspeito de crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo em Ibiapina, a 318 km de Fortaleza. Com ele, foram encontradas duas espingardas, munições e um quati, que foi resgatado pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

A prisão aconteceu na zona rural do município, quando a composição do BPMA foi a uma residência diante de uma denúncia de caça a animais na região. Na casa do suspeito, policiais encontraram um quati, duas armas de fogo, munições, cápsulas de pólvora e chumbo.

O homem foi levado à Delegacia Municipal de Ubajara e autuado por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine