Grávida e homem teriam sido mortos em Fortaleza por rivalidade entre facções

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Em audiência de custódia realizada neste sábado, 2, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois suspeitos presos pelos assassinatos de Luiz Geneses Araújo de Souza Júnior e Taís de Oliveira Almeida. O crime aconteceu por volta das 11h43min da terça-feira, 28 de novembro, em um estabelecimento comercial da avenida Luiz Vieira, no bairro Parque São José. Taís estava grávida de seis meses.



Conforme investigação da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Luiz Geneses ocupava uma posição de comando na facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) denominada “Legionário”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mandante do crime, conforme a investigação, foi Ana Raquel Silva Damasceno, de 25 anos, que lideraria uma facção rival no Bairro Vila Peri. Após receber de duas pessoas a informação de que as vítimas estavam na loja, ela teria ordenado que um de seus “matadores” executasse o crime.