Ossada humana encontrada em Ibaretama seria de jovem desaparecida há 66 dias

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Uma ossada humana foi encontrada na tarde dessa segunda-feira, 24, em Ibaretama, no Sertão Central do Estado. Exames devem confirmar se a ossada é de Francisca Irislândia Marcos de Souza, de 26 anos, que desapareceu há 66 dias em Quixadá, município vizinho a Ibaretama.



Conforme a Delegacia Regional de Quixadá, os restos mortais encontrados estavam enterrado em uma região de mata fechada. Ainda conforme a Polícia Civil, três suspeitos do crime já foram presos. O POVO apurou que dois dos presos são Francisco Eloy Neto e Carla Andreza Gomes de Morais. Conforme o delegado Rodrigo Pinto, ainda há um suspeito do crime foragido. A motivação do crime não foi divulgada.



“O delegado João Alberto afirma que a investigação está em estágio avançado e entregará ao judiciário, nos próximos dias, a conclusão do caso”, afirmou a Delegacia Regional de Quixadá em sua página no Instagram. “O inquérito será concluído assim que as perícias ficarem prontas”.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a ossada foi encaminhada à Perícia Forense do Estado. “As equipes policiais seguem com as diligências em busca de elucidar o fato”.



