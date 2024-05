Carreta carregada de água sanitária pega fogo na CE-350

Uma carreta carregada de água sanitária incendiou na manhã deste sábado, 25, por volta das 9h30min, na CE-350, na localidade de Tanques, em Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado ao local e precisou utilizar aproximadamente cinco mil litros de água para combater o fogo.

O condutor do veículo de 46 anos, natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, saiu ileso do incidente. A causa exata do incidente ainda não foi determinada. A suspeita é de que houve um problema na parte elétrica da carreta.

De acordo com a CBMCE, no momento em que a equipe chegou ao local do incidente constataram que o cavalo da carreta estava tomado pelo fogo. O baú de carga teve apenas uma pequena parte atingida, afetando uma porção da carga de água sanitária.