MPCE recomenda que prefeitura de Baturité opte por Carnaval "mais econômico"

Despesas somam, até o momento, R$ 1.075 milhão apenas com as contratações de cantores e bandas

Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, a prefeitura de Baturité realizará o “Carnaval Baturité 2024: Folia pra Valer”. A programação conta com artistas como Rogerinho, Rafa e Pipo, Mari Fernandes e outros. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Baturité, no entanto, recomendou nessa segunda-feira, 29, que o município se abstenha de realizar o evento e opte por um “Carnaval Cultural”, que valorize a identidade local e seja mais econômico para a administração municipal.



Conforme divulgado no Portal da Transparência, as despesas somam, até o momento, R$ 1.075 milhão apenas com as contratações de cantores e bandas. De acordo com o MPCE, a recomendação considera que esses gastos são “incoerentes com a situação financeira e os compromissos do município”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na plataforma consta que, para o evento, foram contratados os artistas Rogerinho (R$ 100 mil), Rafa e Pipo (R$ 250 mil), Mari Fernandes (R$ 400 mil), Diego Facó (R$ 35 mil), Jammil e uma Noites (R$ 250 mil), Netinho Balachic (R$ 40 mil) e Alanzim Coreano (confirmado nas redes sociais, mas sem contrato divulgado no Portal da Transparência).