Prefeitura de Horizonte entrega 12 mil brinquedos a crianças de escolas públicas

A ação contou com a presença do Papai Noel. O projeto atende a crianças de dois a 12 anos estudantes de escolas públicas municipais

A Prefeitura de Horizonte, em parceria com a Secretária Municipal de Educação (SME), por meio do projeto social Natal de Amor, realizou nos dias 18/12 e 21/12, a entrega de mais de 12 mil brinquedos para crianças de dois a 12 anos matriculadas na rede de ensino municipal.



A ação que contou com cerimonial de chegada do Papai Noel faz parte das atividades de fim de ano desenvolvidas pela gestão do atual prefeito Nezinho Farias.

“Quando a gente pensou em fazer o Natal de Amor foi pra levar mais alegria, mais dignidade, mais amor para as famílias, a gente sabe que presente é caro e que muitas famílias não conseguem presentear os seus filhos no Natal”. Tivemos o cuidado de criar esse projeto que agora já é lei para beneficiar a todos os estudantes da rede pública, sobretudo aqueles que são mais carentes, explica o prefeito.