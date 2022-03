Governo do Estado inaugura 14º Centro Cearense de Idiomas em Horizonte

O 14º Centro Cearense de Idiomas (CCI) foi inaugurado nesta sexta-feira, 4, no município de Horizonte, a 48 km de Fortaleza. O espaço é destinado a alunos que estão cursando o ensino médio na rede pública estadual. A unidade tem capacidade para atender até 600 estudantes, que poderão aperfeiçoar os conhecimentos nas línguas inglesa e espanhola.

Os cursos são organizados em módulos de estudo, podendo ser certificada a conclusão de cada módulo ou de seu conjunto. São três anos de curso, distribuídos em seis semestres de aulas. As turmas do CCI serão ofertadas de segunda a quinta-feira, nos turnos manhã, tarde e noite, das 7h30min às 20h30min.

Cada escola tem um número disponível de vagas para a unidade que está situada na regional, no caso de Fortaleza; ou no município-sede, para o interior. Também há vagas em cada CCI para os docentes. Nesse caso, os cursos caracterizam-se como formação continuada.

Na cerimônia de entrega estiveram presentes o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela e a secretária da Educação, Eliana Estrela, entre outras autoridades. Na ocasião, Camilo ressaltou a importância da aprendizagem de um segundo idioma para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

"Quando o jovem se apresenta em uma seleção de emprego com essa formação tem grande vantagem. Os cursos nos nossos CCIs não deixam a desejar a nenhum cursinho particular, pois temos o que há de melhor em metodologia, equipamentos, material didático e professores. Hoje, o mundo todo está conectado”, comentou.

Os CCIs

O projeto foi lançado em 2018 com o objetivo de oferecer aos estudantes da rede pública estadual aulas gratuitas de língua estrangeira. A ideia era proporcionar mais oportunidades acadêmicas e profissionais aos jovens cearenses.

No total, há 14 centros de idiomas distribuídos no Estado. Em Fortaleza são seis: no Shopping Benfica, Shopping Via Sul, North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy, RioMar Papicu e Conjunto Ceará. Já no interior, também há unidades nós municípios de Caucaia, Crateús, Horizonte, Itapipoca, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Maranguape.



