Casal e filha de um ano são mortos dentro de carro em Horizonte

Mãe, pai e a filha, de aproximadamente um ano, foram assassinados dentro de um carro no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na noite de terça-feira, 7. De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem e a mulher tinham 25 anos. O casal e a filha foram mortos a tiros quando trafegavam em um veículo, no bairro Catu.

As Polícias Civil e Militar do Ceará realizam diligências com o intuito de identificar e capturar os suspeitos envolvidos em um triplo homicídio registrado em Horizonte. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte da Polícia Civil.

