Olhos esbugalhados e inofensiva: espécie de cobra é registrada pela primeira vez no Ceará

Ainda em 2022, moradores de Guaramiranga, a 105,76 km de Fortaleza, ficaram espantados com os olhos esbugalhados da 'cobra dormideira', registrada cientificamente pela primeira vez no Ceará em outubro deste ano por um artigo publicado no periódico 'Herpetologia Brasileira'.

Rodrigo Gonzalez, curador das coleções de herpetologia do Museu de História Natural do Ceará (MHNCE) e um dos autores do artigo, destaca que a própria população foi atrás dos pesquisadores para falar sobre o animal. "Eles tinham encontrado uma serpente, mas não sabiam o que era. É um animal conhecido de outras localidades do Brasil, mas, até então, não ocorria no Ceará".