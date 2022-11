Projeto busca construir círculos da paz em instituições e comunidades no Cariri

Na região do Cariri, um projeto busca construir círculos da paz em instituições e comunidades, por meio da formação de mediadores de conflitos dentro desses espaços. A iniciativa é do projeto Mediar e tem parceria com a Ordem dos Advogados de Juazeiro do Norte (OAB-JN) e a Faculdade Metropolitana do Cariri (Famec).

Em entrevista à rádio CBN Cariri nesta terça-feira, 1º, a idealizadora do projeto e vice-presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB-JN, Amanda Anásticio, explicou as ações. “As ações são desenvolvidas na construção da comunicação não-violenta no intuito de formar mediadores em escolas e demais instituições”, disse.

O projeto é iniciado e debatido juntamente com a 17ª Semana Nacional de Conciliação, que ocorrerá de 7 a 11 de novembro. A partir da próxima segunda-feira, 7, e até a sexta-feira, haverá oficinas, palestras e orientações sobre o tema de resolução de conflitos e construção de comunicação não-violenta.



Em 2022, a campanha em prol da conciliação terá como tema “Menos conflitos e mais recomeços”. A iniciativa envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais num esforço conjunto para conciliar o maior número possível de processos em todo o País.

As audiências de conciliação realizadas ao longo da semana são orientadas pela Resolução CNJ n. 125/10, que estabelece procedimentos para o tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.

Os princípios da resolução são a informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade processual. A meta é resolver os conflitos diante da Justiça em menos tempo, com menos burocracia e contribuição de todas as partes envolvidas.

Dentre os conflitos que podem ser solucionados durante a semana, conforme a advogada Joana Priscila Carvalho, presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB-JN, estão em processos de divórcios, guarda de filhos, assim como ações realizadas a cobranças, danos morais, acidente de trânsito, demissões, entre outros.

A programação será divulgada nas redes sociais da Famec, e, para mais informações, a população pode entrar em contato pelo número: 0800 177 0800.

Confira programação

Segunda-feira - 7/11

Ações: Abertura oficial da Semana Nacional da Conciliação: Ato de sensibilização sobre a relevância dos métodos adequados de resolução de conflitos.

Local:– Fórum de Juazeiro do Norte

Horário: Manhã – das 8 às 11h30min

Terça-feira - 8/11 - Palestras

Local: Auditório da OAB-JN

Horário: Das 18h30min às 21h30min

Palestra: Métodos Adequados de Resolução de Conflitos e o uso de novas tecnologias no âmbito do Tribunal de Justiça do Ceará.

- Samara de Almeida Cabral Pinheiro de Sousa

Local: Auditório da OAB JN

Horário: Das 20 às 21h30min

Palestra: Reflexos da aplicação do instituto da conciliação nos processos de família.

Alexsandra Lacerda Batista Brito

Quarta a Sexta-feira - 9 a 11 de novembro

Local: Cariri Shopping - sala 41 ( ao lado da loja Centauro)

Horário: Das 10 às 22 horas

Quarta-feira - 9/11

Evento Virtual - Palestra

Horário: 18h30min às 21h30min

Tema 1:

“Aprendendo a lidar com conflitos: a relevância do ensino dos métodos adequados de resolução de conflitos e do estágio prático na formação acadêmica dos estudantes de Direito”.

- Carolinne Pereira Gonçalves Rodrigues de Lima

Horário: Das 20 às 21h30min

Tema 2:

“Diferenciações, princípios e técnicas: como saber atuar de forma ideal nas sessões de conciliação e de mediação”.

- Lillian Virgínia Carneiro Landim



