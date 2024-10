Moradores sofrem queimaduras ao combater incêndios em Guaraciaba do Norte

Chamas atingiram três localidades da zona rural do município. Prefeitura investiga possibilidade de incêndio criminoso

Dois moradores do município de Guaraciaba do Norte , distante 325 quilômetros de Fortaleza , sofreram queimaduras no corpo enquanto tentavam apagar incêndios em vegetações na cidade durante a última segunda-feira, 14. Há suspeita, levantada pela gestão municipal, de que os focos possam ter sido iniciados por criminosos.

As vítimas foram levadas a uma unidade hospitalar próxima com queimaduras de primeiro e segundo graus e não correm risco de morte. Não há informações sobre outros feridos durante as ações contra o fogo.

Os incêndios começaram no final da tarde de segunda-feira e se alastraram durante a noite no município. Conforme informações repassadas pelo prefeito de Guaraciaba do Norte, Adail Machado, ao O POVO, algumas plantações próximas aos focos de incêndio também foram atingidas.