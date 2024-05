Guaraciaba do Norte registra maior chuva do Ceará nesta segunda, 20

Quadra chuvosa no Ceará está próxima do fim Crédito: Samuel Setubal

Guaraciaba do Norte, município localizado a 309 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nesta segunda-feira, 20, conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com 45 milímetros (mm), a cidade obteve o recorde para a data, seguida de Viçosa do Ceará, com 43 mm, e Ipueiras, onde choveu 41 mm. Pelo menos 49 municípios do Cariri cearense apresentaram chuvas até o momento. Seis das oito macrorregiões do Estado já registraram chuvas nesta segunda-feira. Apenas o Cariri e o Vale do Jaguaribe seguem sem registros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados estão em atualização e são referentes ao período entre as 7 horas de domingo, 26, e as 7 horas de segunda.

Na terça-feira, a expectativa é de alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. A quarta-feira chega com maiores chances de chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, conforme a Funceme. A Fundação explica que as chuvas ocorridas nos próximos dias devem ser causadas pelo avanço de áreas de instabilidade atmosférica que tendem a se deslocar do leste do NEB e do oceano Atlântico e ao efeito de brisa (marítima e terrestre) As maiores temperaturas do Estado devem ser registradas entre o sul do Vale do Jaguaribe e o Cariri, com índices de até 36°C. O tempo mais ameno deve frequentar as áreas serranas, com mínimas entre 17 e 22°C. Em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), a amplitude térmica deve variar de 26°C a 32°C. Confira cidades com maiores chuvas no Ceará nesta segunda: