Tribunal Eleitoral realiza ação para quilombolas e idosos em Guaraciaba do Norte

Populações vulneráveis socialmente foram alvo de programações especiais por parte do cartório eleitoral de Guaraciaba do Norte (74ª ZE), vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), durante este mês de setembro. As ações foram concebidas com o intuito de aproximar moradores do município do exercício da cidadania.



A primeira iniciativa foi realizada no dia 6 deste mês, com atendimento eleitoral foi na Associação Lar de Idosos Alba Pereira — localizado no centro da cidade e responsável por abrigar 38 pessoas. Na ocasião, uma coleta de dados biométricos foi realizada.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cinco dias depois da primeira ação, o cartório eleitoral criou, por meio do Programa Eleitor do Futuro, uma campanha de educação política para o Quilombo Três Irmãos, situado em Croatá — atendimentos também foram realizados no local, distante cerca de 60 quilômetros da sede do cartório. Ao todo, 74 jovens, além de moradores da localidade, foram beneficiados pelas ações.