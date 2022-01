Covid-19: Prefeitura de Guaraciaba do Norte suspende eventos e aulas presenciais por 15 dias

O prefeito de Guaraciaba do Norte, Adail Machado (MDB), anunciou que eventos estão suspensos nos próximos 15 dias. O comunicado foi feito na noite da última quinta-feira, 27. "Eu queria falar especificamente em relação à pandemia. Aqui não temos espaço para lockdown, mas precisamos tomar certas medidas [para frear a disseminação do vírus]", informou o prefeito do município.



A gestão e o comitê de enfrentamento a Covid-19 do município estabeleceram duas medidas a serem cumpridas durante as duas primeiras semanas de fevereiro: (1) As aulas serão feitas de forma remota; (2) haverá restrição para a realização de festas, sendo proibida a realização de eventos com som ao vivo, durante os próximos 15 dias.

O prefeito relatou que na primeira semana de janeiro de 2022, houve 20 casos positivados para o Covid-19 na cidade. Na semana seguinte, já haviam 74 casos positivos no município. Já na última semana haviam 170 pessoas testadas e infectadas com o vírus.

"Nós iremos restringir as festas para que não tenha aglomeração. Eu queria a compreensão da população. As festas, os aniversários e os demais eventos com som ao vivo estará, a partir de amanhã, 28, proibidos para os próximos 15 dias".

Em relação aos estabelecimentos, como bares e similares, não haverá restrições de funcionamento em relação aos horários, mas será necessário a apresentação do passaporte da vacina para os frequentadores.





