Grupo de 22 pessoas fica ilhado em cachoeira após fortes chuvas em Guaiúba

As pessoas seguiram até o topo da cachoeira, mas foram "surpreendidos" pela chuva já prevista para a região, que elevou o nível das águas

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um grupo de 22 pessoas precisou ser resgatado durante a última quinta-feira, 30, após ficar ilhado em uma cachoeira no município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, dois guias turísticos e 20 visitantes tentaram subir a cachoeira Véu da Noiva, mas não conseguiram voltar devido à elevação do nível das águas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o grupo foi avisado por um guia nativo sobre os riscos de realizar a trilha naquele dia, pois havia previsão de chuvas fortes, mas decidiu seguir o percurso.