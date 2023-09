Empresário, caseiro e PM são presos suspeitos de envolvimento em homicídio

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha contraído dívidas com agiotas da região e estava sendo ameaçada

Um empresário, um caseiro e um policial militar da ativa foram presos temporariamente, na tarde desta quinta-feira, 28, suspeitos de envolvimento com um homicídio, registrado em Pacatuba, no último dia 6 de setembro. De acordo com uma fonte que participou da Operação Coronte, sete armas, munições e R$ 12 mil foram apreendidos com os três alvos da ação.

Conforme o policial, um homem identificado como Antônio Téofilo, desapareceu no dia 6 de setembro, no distrito de São Luis, em Pacatuba. O corpo foi localizado no dia 14. Neste intervalo, as investigações avançaram e foram coletadas informações de que a vítima tinha contraído dívidas com agiotas da região e estava sendo ameaçada.

De acordo com o servidor da Polícia Civil, o empresário tinha relações comerciais com Teófilo. O caseiro trabalhava para o empresário e foi a pessoa que levou a vítima de Guaiúba para Pacatuba, no dia em que desapareceu.

"Quando o crime ainda era tratado como desaparecimento surgiram os nomes desses suspeitos e as prisões foram pedidas para aprofundar as investigações", afirmou o investigador.

Durante a operação, o caseiro e o empresário foram presos na mesma casa. No local, foram apreendidas três armas, sendo duas pistolas e um revólver, munições e dinheiro em espécie. Além do mandado de prisão que havia contra eles, também foi lavrado um flagrante por posse de arma de uso restrito.

O PM está na ativa, mas foi localizado em casa, quando estava de folga. Com ele foram encontradas duas pistolas, ambas com registros legalizados.

Durante a Operação Coronte também foram apreendidos aparelhos telefônicos, dinheiro em espécie, cartões, documentos e anotações relacionadas aos crimes investigados.