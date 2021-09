Pai e filho são encontrados mortos em estrada carrocável em Guaiúba

Pai e filho foram mortos a tiros na noite dessa quarta-feira, 15, em uma estrada carroçável no distrito de Vila Bela, município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Francisco Forte, 55, e Francisco Araújo Forte, 29, foram assassinados a tiros, e os corpos foram encontrados na via.

LEIA MAIS | Suspeito de matar pai e filho em Beberibe é preso em ação policial

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão os trabalhos investigativos. Um inquérito policial foi instaurado, e o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Guaiúba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Operação para ‘desmontar’ facções prende quatro traficantes em Fortaleza e Pacatuba

Secretário da SSPDS: perfil no TikTok mostra que "polícia está trabalhando"

Tags