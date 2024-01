Disputa dentro de facções gerou aumento nos homicídios nos últimos meses, diz Elmano

O aumento no número de homicídios registrado no Estado no último trimestre se deve ao conflito protagonizado pelas facções criminosas, em especial, aqueles ocorridos por causa de dissidências internas. A avaliação foi feita pelo governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) em entrevista exclusiva realizada nesta quarta-feira, 20, durante visita à sede do O POVO.



“Fundamentalmente, o aumento de homicídios nesse período de dois meses é advindo do conflito de território entre facções criminosas”, disse o governador. “Dentro de uma mesma facção, um grupo sai e, aí, tem uma disputa de território dentro da própria facção”.



Elmano, entretanto, afirmou acreditar que o número de assassinatos irá reduzir este ano em relação a 2022 e 2021. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 2.873 homicídios foram registrados no Estado em 2023 até o último dia 18 de dezembro — no mesmo período do ano passado, haviam sido registrados 2.888.