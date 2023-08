Suspeito de homicídio que foi preso com armas tem prisão relaxada em Granja

A defesa de José Joaquim ainda afirmou durante a audiência que a Polícia Civil entrou na casa do suspeito antes das 5 horas da manhã, ou seja, antes do horário legal para cumprimento de mandados em residências.

Entre os argumentos utilizados para a soltura está a “ausência de contemporaneidade” do mandado em relação à data em que o crime foi cometido, ainda que o mandado tenha sido expedido pelo mesmo núcleo que realizou a audiência — o 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, de Sobral (Região Norte do Estado).

O homem preso na quinta-feira, 3, suspeito de um homicídio em Granja (Região Norte do Estado) teve a prisão relaxada nesta sexta-feira, 4. José Joaquim Benício dos Santos, de 40 anos, foi preso por força de um mandado de prisão temporária, sendo que também foi autuado em flagrante por ter sido encontrado com ele três armas de fogo e 570 gramas de cocaína.

Também foi afirmado que o delegado impediu a participação do advogado no depoimento do suspeito. Por esses motivos, a juíza determinou que fosse expedido ofício para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) a fim de que as supostas ilegalidades fossem apuradas.



José Joaquim terá de cumprir medidas cautelares como não poder mudar-se sem comunicação prévia à Justiça e não poder manter contato com a família da vítima do homicídio. Ele ainda teve o sigilo de dados de aparelhos celulares e eletrônicos quebrado, o que pode vir a gerar novas provas.



Investigação contra José Joaquim



José Joaquim, também conhecido como Nem do Parazinho, é suspeito de envolvimento na morte de Antônio Gilmar Martins Ramos, de 29 anos, crime ocorrido em 16 de outubro último em Granja.