Corretor de imóveis é preso após receber drogas pelos Correios em Granja

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas nessa quarta-feira, 13, na cidade de Granja, a cerca de 346 km de Fortaleza. A prisão ocorreu após conhecimento de que uma quantidade de haxixe foi entregue ao suspeito via Correios.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o homem seria um corretor de imóveis identificado como Íkaro Araújo Martins, de 26 anos. Ele foi capturado o trabalho de inteligência da PCCE apurar que o homem receberia um pacote com as drogas na agência dos Correios do município. Íkaro foi abordado na saída do prédio e confirmou ter recebido uma encomenda, pouco tempo antes.

Dentro do pacote, os policiais civis encontraram 110 gramas de haxixe. Além da droga, uma quantia em dinheiro foi apreendida. O corretor de imóveis foi conduzido à Delegacia Regional de Camocim, onde foi autuado por tráfico de drogas.

