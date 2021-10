Homem de 44 anos é morto a tiros em Crato

19:04 | Out. 13, 2021

Manoel Rodrigues da Silva Neto, de 44 anos, era capoteiro e foi morto a tiros no Centro da cidade de Crato

Manoel Rodrigues da Silva Neto, de 44 anos, era capoteiro e foi morto a tiros no Centro do Crato, no Ceará. O crime aconteceu na noite da terça-feira, 12.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem estava em um estabelecimento comercial quando foi atingido por tiros e morreu no local.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram à ocorrência, onde foram feitos os primeiros levantamentos", divulgou o órgão. (Colaborou Angélica Feitosa)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags