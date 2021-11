Morre Padre Flávio da Silva, da paróquia de General Sampaio, aos 34 anos

Morreu nesta sexta-feira, 5, aos 34 anos, o padre José Flávio da Silva Ferreira, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, no município de General Sampaio, a 131 quilômetros de Fortaleza. O sacerdote estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 30 de outubro. Ainda não há confirmação oficial da causa da morte. Durante esta tarde, notas de pesar do município e de outras entidades religiosas foram publicadas nas redes sociais.

A prefeitura de General Sampaio, por meio do prefeito Chico Cordeiro (PDT), fez uma publicação nas redes sociais comentando a perda do religioso. “A Administração Municipal presta sinceras condolências e solidariedade aos familiares, amigos e admiradores do Padre José Flávio da Silva Ferreira”, disse em nota.

A Câmara Municipal da cidade também comentou sobre a perda do padre: “Por meio do presidente Janael Ferreira e demais vereadores do poder legislativo. Vem a público manifestar o sincero sentimento de pesar pela a partida do nosso Padre José Flávio da Silva Ferreira. Rogamos a Deus que dê o conforto necessário a todos os familiares e amigos nesta hora de dor irreparável pela lamentável perda”.

Em nota, a Diocese de Itapipoca agradeceu a Deus a vida, a fé e o ministério sacerdotal do Padre Flávio na Diocese e prestou solidariedade aos familiares neste momento. “Nos associamos aos seus familiares, neste momento de dor e sofrimento; a eles nosso abraço de condolências”, disse a nota.

O bispo da Diocese de Itapipoca, Dom Frei Antônio Roberto, também publicou uma nota de pesar sobre o falecimento do padre José Flávio. “Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento de nosso querido Pe Flávio. O acompanhei, desde seus primeiros contatos para ser admitido no processo formativo de nosso Seminário, até sua ordenação diaconal e presbiteral.” Ainda segundo o bispo, padre Flávio sempre manifestou firmeza em sua vocação e felicidade em ser padre.

