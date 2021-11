Missa em comemoração aos 80 anos da chegada de Dom Lustosa é celebrada nesta sexta, 5

Uma missa em comemoração aos 80 anos da chegada de Dom Antônio de Almeida Lustosa à Arquidiocese de Fortaleza será realizada nesta sexta-feira, 5, às 17 horas, na Igreja Cristo Rei, no bairro Centro, em Fortaleza. O religioso, que tem processo de beatificação em andamento no Vaticano, exerceu o cargo de arcebispo da Capital por 22 anos, entre 1941 e 1963.

Em abril deste ano, um dossiê sobre a vida do arcebispo emérito foi entregue na Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano. Chamado de Positio super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis, as informações compostas no documento embasam o pedido de beatificação que é analisado por peritos da maior instância da Igreja Católica. Caso aprovado, o homem será considerado como venerável por meio de decreto papal. Anteriormente, o processo já passou por duas fases: diocesana e romana.

Entre suas obras, Lustosa levantou 30 novas paróquias, 45 escolas para necessitados, 14 centros de saúde na periferia de Fortaleza, a Escola de Serviços Sociais, hoje em convênio com a Universidade Estatal do Ceará (Uece), além dos hospitais São José e Cura d’Ars. Na Cidade, é possível ver seu nome em marcado em diversos lugares, como ruas e avenidas, escolas e até mesmo um bairro, localizado nas proximidades do Pici.

O padre Abimael Nascimento, facilitador e assessor teológico da Comissão da Causa de Beatificação e Canonização de Dom Antonio de Almeida Lustosa, ressaltou que a celebração da missa é uma forma de manter a memória do religioso viva. “As novas gerações precisam conhecer e ter contato com sua história, porque ele faz parte da memória de Fortaleza. Era um homem de grande sensibilidade, tinha uma imensa preocupação com os pobres”, defendeu o padre, que celebrará a missa desta sexta.

Nascimento acrescentou que o religioso se dedicou à saúde e à educação das comunidades mais carentes da Capital, escrevendo uma carta para defender esses princípios ao assumir o comando da Arquidiocese. Ele disse que tem boas expectativas para que o processo da beatificação de Lustosa caminhe no Vaticano e aguarda uma conclusão da fase atual entre abril e julho do ano que vem. “Há um trabalho absolutamente sigiloso por parte dos peritos, com uma leitura autônoma e independente”, enfatiza.

A Comissão de Apoio à Causa de Beatificação e Canonização de Dom Lustosa surgiu em 1999, por iniciativa do atual arcebispo, Dom José Antônio Tosi. O objetivo da comissão é levantar documentos e provas de graças alcançadas em nome de Lustosa, buscando a canonização e beatificação em reconhecimento à vida religiosa dele. O religioso faleceu em 1974 e foi sepultado na Capela da Ressurreição, na Cripta da Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Serviço

Missa de comemoração dos 80 anos da chegada de Dom Lustosa ao comando da Arquidiocese de Fortaleza

Quando: nesta sexta-feira, 5, às 17 horas

Onde: Igreja do Cristo Rei (rua Nogueira Acioli, 805 - Centro)

Mais informações: (85) 3231-6600 ou (85) 99608-1204 (WhatsApp)



