Delegado morre após acidente de carro em Paracuru

O delegado Francisco José Portela Neto, de 34 anos de idade, morreu na noite desta segunda-feira, 22, após se envolver em um acidente de trânsito no município de Paracuru , distante 90,8 km de Fortaleza . Informação foi divulgada pela Polícia Civil do Estado (PCCE), que segue "em luto oficial por três dias".

Morte de delegado: nota da Polícia na íntegra

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) lamenta profundamente a partida prematura do delegado de Polícia Civil, Francisco José Portela Neto, de 34 anos, após um acidente de trânsito fatal, na noite desta segunda-feira (22), na localidade de Poço Doce, no município de Paracuru – Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do Estado.

Natural da Jaguaquara, na Bahia, o delegado ingressou na PCCE em 2018. Em seu tempo de serviço, Portela atuou nas Delegacias Regionais de Itapipoca e Sobral e, atualmente, estava lotado na Delegacia Municipal de Paracuru.

A Polícia Civil reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelo homem honrado que contribuiu no combate à criminalidade no Ceará e estende sua manifestação de força e pesar aos familiares, esposa, filha, enteada e amigos do delegado Portela.

Neste momento de dor e pesar, a PCCE encontra-se de luto oficial por três dias.