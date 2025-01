Uma cidade para milhares de bombeiros surge na praia de Malibu

Trailers e tendas entre os quais se movem quase 5.000 bombeiros formam uma gigantesca base de operações - praticamente uma cidade - erguida da noite para o dia na paradisíaca Zuma Beach, em Malibu, para coordenar a resposta aos incêndios de Los Angeles. "Esta é uma pequena cidade que foi erguida do nada", disse à AFP o bombeiro Edwin Zuniga.

Neste posto de comando, uma atividade frenética começa antes do amanhecer, quando milhares de bombeiros se alinham para o café da manhã.

No refeitório ao ar livre, com as ondas batendo ao fundo, avançam com escudos e bandeiras efetivos provenientes de diversos condados de Los Angeles, de estados tão distantes como Colorado e Texas, e até de outros países, como o México. Brasa, uma dos três cães de apoio emocional da base, os recebe para dar um minuto de distração nas jornadas de até 24 horas na linha de frente. Quase todos a abraçam. - Ovos, carne e batata -

O café da manhã é a refeição mais importante para esses homens e mulheres que podem queimar mais de dez mil calorias em um dia. Generosas porções de ovos, carne, batatas e "um tipo de pão" integravam o menu de segunda-feira. Já à meia-noite, um grupo de detentos começa a cozinhar. "É uma honra e um privilégio estar aqui, servindo à comunidade e pagando minha dívida com a sociedade", disse à AFP Bryan Carlton, um preso de 55 anos que cumpre pena em um centro penitenciário de Oakland e veio trabalhar no acampamento. Carlton prepara cerca de 1.500 litros de café durante seu turno de doze horas. "É muito melhor do que estar na prisão", comenta o supervisor do Departamento de Correções, Terry Cook.

"Na fila encontrei presos que estiveram no meu centro há dois anos, e os vejo aqui, dou a mão e digo 'Parabéns!'. É gratificante", destaca. - "Bem-vindo, conterrâneo!" - As chamas consumiram cerca de 16.000 hectares neste canto da costa oeste dos Estados Unidos desde o dia 7 de janeiro, deixando ao menos 24 mortos, mais de 90.000 deslocados e centenas de casas destruídas.

O primeiro desses incêndios começou em Pacific Palisades, um luxuoso subúrbio de Los Angeles, lar de ricos e famosos, a poucos quilômetros de onde agora opera a movimentada base dos bombeiros. Após o café da manhã, quando o sol começa a aparecer, os bombeiros preparam seus veículos e os abastecem com lanches, bebidas e doces. Alguns recém-chegados de uma equipe do gelado estado do Colorado comentam satisfeitos sobre a noite quente que lhes permitiu dormir com apenas um saco sobre as areias douradas da praia.