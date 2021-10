Adolescente de 12 anos morre com tiro na cabeça

Um adolescente de 12 anos foi morto com um tiro na cabeça na tarde desse domingo, 3, no sítio Guajiru, no município de Farias Brito, a 458,4 km de Fortaleza. Fernando Martins de Sousa Júnior ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. O principal suspeito da morte do garoto é um outro jovem, de 19 anos, que está foragido. A razão teria sido uma discussão entre os dois.

O suspeito fugiu para uma região de mata fechada. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam buscas na região. Um inquérito foi registrado no plantão da Delegacia Regional do Crato e transferido para a Delegacia Municipal de Farias Brito, unidade da Polícia Civil que investiga o caso.



