Turistas de Belo Horizonte se envolvem em acidente com buggy em Beberibe

Dentre as três vítimas envolvidas no acidente, uma teve uma fratura na perna e no tornozelo e as outras duas tiveram apenas escoriações.

Três turistas de Belo Horizonte ficaram feridos após um acidente de buggy, por volta de 14h do último domingo, 3, na praia do Diogo, em Beberibe, no litoral cearense. Conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o condutor do veículo envolvido na ocorrência realizava um passeio turístico quando perdeu o controle da direção, o que ocasionou o capotamento do buggy. O motorista do buggy foi conduzido para o hospital de Beberibe e em seguida acompanhado até a Delegacia Regional de Aracati para prestar depoimento.

Uma das vítimas teve uma fratura na perna e no tornozelo e as outras duas tiveram apenas escoriações. Todos os envolvidos no acidente foram socorridos e enviados para uma unidade hospitalar de Fortaleza pelo SAMU.

