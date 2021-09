Mulher morre após ser baleada em Farias Brito na manhã desta terça-feira, 7

Dois homens foram presos nesse sábado, 4, suspeitos de tentar invadir uma casa com o objetivo de assassinar os moradores. O caso ocorreu no município de Ibicuitinga, distante 178 km de Fortaleza. Durante a ação, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), apreendeu armas, munições, drogas e uma motocicleta.

O trabalho integrado teve inicio na madrugada do sábado, quando as equipes da Delegacia Municipal de Morada Nova, com apoio das equipes da Regional de Quixadá e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram acionados para uma ocorrência na zona rural de Ibicuitinga. Ao se deslocarem ao local, os agentes de segurança se depararam, em um primeiro momento, com Thalles de Oliveira Silva, de 21 anos. Ele estava em posse de uma motocicleta com registro de roubo, além de um revólver calibre 38.

Indagado pelos policiais, o homem confirmou que possuía outra arma de fogo e que estaria na casa de um comparsa, ambos pertencentes ao mesmo grupo criminoso. No local citado por Thalles, os investigadores encontraram Mateus Maceda Reis, de 23 anos. O homem já possui antecedentes criminais pelo crime de receptação. Na residência, foram encontradas uma espingarda calibre 12, além de 67 gramas de crack e munições calibre 12.

Em investigação, foi constatado que a dupla tentou invadir uma casa para matar pessoas da mesma família. Os capturados acreditavam que os moradores teriam presenciado ações criminosas cometidas pelos suspeitos. A dupla foi conduzida à Delegacia Regional de Russas. Thalles foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Já Mateus foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Morada Nova. As investigações continuam com o objetivo de identificar a participação de outros integrantes no grupo criminoso. As apurações acerca da tentativa de homicídio também seguem em andamento.





