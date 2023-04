Crime foi registrado neste domingo na zona rural do município

No último dia de abril, mais um crime de feminicídio foi registrado no Ceará. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 30, em Farias Brito, na região do Cariri, a 518 quilômetros de Fortaleza. Uma mulher de 30 anos foi assassinada a tiros pelo próprio companheiro, de 42 anos, que em seguida tirou a própria vida.

Leda Francisca de Alcântara Neta e Aparecido Soares de Souza foram encontrados mortos após a vizinhança acionar a Polícia Militar. O crime foi registrado em uma via pública do Sítio Monte Alegre, na zona rural do município.

O casal morava em Juazeiro do Norte, também no Cariri, e havia ido passar o fim de semana na companhia de familiares em Farias Brito. Populares telefonaram para a PM após ouvirem fortes estampidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato. Equipes da Perícia Forense estiveram no local do crime para recolher os corpos e coletar elementos que devem auxiliar no trabalho de apuração. A pasta informou que mais informações serão repassadas em momento oportuno.

Com o assassinato de Leda, subiu para 16 o número de feminicídios registrados no Ceará em 2023. O último caso tinha sido em Missão Velha, na mesma região, onde uma mulher de 35 anos foi assassinada a facadas pelo ex-marido, no último dia 25.

Sobre o assunto Motorista de ambulância morre após colisão com ônibus da banda Moleca 100 Vergonha

Idoso esfaqueia homem até a morte em via pública de Fortaleza

Ataque a tiros deixa dois mortos e quatro feridos em Fortaleza

Tags