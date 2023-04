Motorista de ambulância morre após colisão com ônibus da banda Moleca 100 Vergonha

Um acidente envolvendo o ônibus da banda de forró Moleca 100 Vergonha e uma ambulância na madrugada deste domingo, 30 deixou uma pessoa morta no Piauí. A vítima, o condutor da ambulância, identificado como Francisco Filho Pereira, 44 anos, morreu ainda no local. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal repassadas ao Portal G1, ele colidiu frontalmente com o ônibus da banda, na BR-316, em Elesbão Veloso.

O fato aconteceu no km 144 na rodovia, próximo das cinco da manhã. As informações preliminares sobre as causas do acidente sugerem que Francisco invadiu a faixa contrária e colidiu com o ônibus que trazia os integrantes do grupo musical. A indicação é de que o condutor da ambulância teria dormido ao volante no momento da colisão frontal. A vítima prestava serviços para a Unidade Mista de Itainópolis, no sul do Piauí.

O motorista do ônibus sofreu graves ferimentos e uma de suas pernas ficou presa às ferragens. Ele foi encaminhado ao hospital de Elesbão Veloso, onde se encontra estável e consciente. Os passageiros não sofreram nenhum ferimento no ocorrido. A banda divulgou uma nota pública sobre o ocorrido. Veja:

Nota de Esclarecimento

A equipe Moleca 100 Vergonha, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público confirmar que houve um acidente envolvendo o ônibus da banda, neste dia 30 de abril de 2023, às 4:40 da manhã, na BR-316, próximo a Elesbão Veloso-PI.

O motorista Willen teve lesão grave em uma das pernas, está estável, consciente e sendo atendido pela equipe médica do hospital de Elesbão Veloso-PI.

Os vocalistas Dão Lopes, Jairo Raniery e Raíssa Sousa, bem como os demais músicos, técnicos e equipe, também estavam no ônibus, foram atendidos pela equipe médica, que constatou não haver outros feridos entre nossa equipe, todos estes passam bem.

A Banda Moleca 100 Vergonha segue nos trâmites de liberação dos equipamentos, junto às autoridades competentes, ainda nesta tarde do dia 30 de abril.

A equipe seguirá em outro ônibus para os compromissos de agenda de shows.

Deixamos nossos sinceros agradecimentos a todos, pela atenção, compreensão, preocupação e energias positivas.



