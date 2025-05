Professor é condenado a 70 anos de prisão por estuprar crianças no Eusébio

Crimes aconteceram no primeiro semestre de 2023, em uma escola particular da cidade

A Justiça condenou, na última terça-feira, 29, um professor a 70 anos de prisão por estuprar cinco crianças, com idades entre 3 e 4 anos. Conforme Ministério Público do Ceará (MPCE), crimes aconteceram no primeiro semestre de 2023, em uma escola particular de Eusébio, na Região Metropolitana (RMF).

De acordo com órgão ministerial, o réu "aproveitava-se da situação de proximidade com as menores, utilizando-se de brincadeiras para abusar sexualmente das vítimas".