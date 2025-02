PM é baleado por militar do Exército durante discussão em estabelecimento no Eusébio

Um policial militar foi baleado por um militar do Exército Brasileiro durante uma discussão na noite desse sábado, 15, em um estabelecimento comercial no município do Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Uma equipe do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) apresentou o caso, juntamente com o militar das forças armadas, na Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

No local, o militar do Exército relatou a sua versão do ocorrido e foi instaurado um inquérito sobre o caso. As armas dos dois militares ficaram apreendidas na unidade policial.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que, neste domingo, 16, a Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM) também abriu inquérito para apurar o fato.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso, por meio da Delegacia Metropolitana do Eusébio, onde a ocorrência foi registrada.