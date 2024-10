Eusébio terá fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira, 23; veja bairros

Serão afetados 23 bairros do Município. Abastecimento deverá ser normalizado até as 18 horas do mesmo dia

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) informa que o abastecimento de água será interrompido no município de Eusébio, a 21,9 km de Fortaleza, na quarta-feira, 23. A previsão é que o funcionamento seja normalizado até as 18 horas do mesmo dia.