Casal mineiro que ostentava vida de luxo no Ceará é suspeito de aplicar golpes na Europa

Durante a operação, o homem, um ex-jogador de futebol de 32 anos, foi preso por porte ilegal de arma. Os crimes realizados pelo casal consistiam em fraudar cartões no Reino Unido. “Eles se utilizavam de dados de terceiros, realizavam a emissão de cartões falsos e com isso faziam as transações financeiras, a fim de esconder quem era o verdadeiro destinatário do numerário", explica o delegado Jailton Rodrigues.

A fraude foi identificada pelas vítimas e comunicada às operadoras de cartão. A partir disso, a instituição financeira gerou uma lista com diversas fraudes. Durante a coletiva, realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), Jailton Rodrigues revelou que a lavagem de dinheiro fraudulento acontecia também por meio da construção civil.

O casal teria decidido morar no Ceará por ser um local agradável para lavar o dinheiro em imóveis e carros de luxo. Eles abriam contas em nome de pessoas jurídicas para ocultar o patrimônio adquirido com a prática criminosa.