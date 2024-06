Governo Federal reconhece quadrilhas juninas como manifestação de cultura nacional

Com a mudança, a lei de número 14.555 agora reconhece que “As festas juninas e as quadrilhas juninas são reconhecidas como manifestação da cultura nacional”.

O Governo Federal reconheceu as quadrilhas juninas como manifestação de cultura nacional. A atualização da lei foi assinada no último dia 21, sexta-feira, pelo presidente Lula.

César espera que não seja só mais um título de mérito. “Que as autoridades de verdade coloquem em prática as políticas públicas em prol desse movimento e que chegue até nós sem burocracia”, completa.

Para César Soares, fundador do grupo Zé Moringa e há 26 anos trabalhando nas quadrilhas, o reconhecimento é "muito merecido". "Todos nós sabemos que, além de fomentar a cultura junina, também ajudamos a economia local com uma rede de parceria que gera renda para muitas pessoas envolvidas”, dimensiona.

Para o quadrilheiro Bruno Morais, brincande da quadrilha Cangaço Nordestino, "a maior vitória é a admissão de que é uma manifestação cultural, a existência da lei é importantíssima para garantir a manutenção e o fomento dessa manifestação, que é tão rica, mas que até então era pouco abraçada e reconhecida."

Morais complementa ao dizer que é preciso reconhecer que o São João é mais que o óbvio das quadrilhas juninas, que ele move uma cadeia produtiva complexa e rica, além de gerar renda para vários setores econômicos.

"Mas quadrilha é vida, de modo literal e figurado, mexe com o nosso emocional, é terapêutico, é até difícil de traduzir em palavras, e agora com o reconhecimento da lei, será visível não somente para os amantes dos festejos, mas para a população no geral", complementa Bruno Morais, que além de brincante é fundador e da página do instagram Diário de um Quadrilheiro.