Moradores relatam falta de energia elétrica em bairro do Eusébio

Segundo as denúncias, as quedas de energia são comuns em vários bairros do município da Região Metropolitana de Fortaleza. No bairro Lagoinha, em específico, faltava energia há cerca de quatro dias

Moradores do bairro Lagoinha, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, relatam falta de energia elétrica desde o último domingo, 7 de abril. Segundo moradores informaram ao O POVO, as quedas de energia são comuns na cidade, mas esta é a primeira vez que o problema se estende por cerca de quatro dias.

Graça Santos afirma que problema acontece no Centro, na Lagoinha, na Guaribas e em Urucunema. Segundo ela, na rua Santa Terezinha, no bairro Lagoinha, quatro residências estão sem acesso à energia elétrica desde o último domingo, 7.

Conforme relatos de moradores, o problema também acontece com frequência no Centro e prejudica o comércio no município. As denúncias são de que a Enel sempre é chamada, o problema é corrigido mas volta a acontecer novamente.