Itália: 4 seguem desaparecidos, após explosão em hidrelétrica da Enel deixar ao menos 3 mortos

Equipes de resgate na Itália buscavam nesta quarta-feira, 10, quatro trabalhadores desaparecido, após uma explosão no dia anterior em uma hidrelétrica da Enel matar ao menos três pessoas. Um porta-voz do Serviço Nacional de Incêndio e Resgate da Itália que havia despachado cerca de 100 trabalhadores para a operação de buscas, na instalação de Bargi, na costa do lago Suviana, próxima de Bolonha, no norte da Itália, após uma explosão subterrânea na tarde de ontem provocar colapsos e inundação.

Um porta-voz afirmou que a explosão - que deixou cinco feridos, além das mortes e dos desaparecidos - deve ter sido provocada por um incêndio em uma turbina ou transformador na usina. Mergulhadores foram ao nível alagado, que fica nove andares no subsolo, na terça-feira em busca dos desaparecidos.

A Enel Green Power, braço de energias renováveis da Enel, afirmou em comunicado nesta quarta-feira que continua a colaborar com autoridades, para apurar os fatos que levaram ao incidente.