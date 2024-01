Cinco pessoas ficam feridas em colisão de Hilux com poste no Eusébio

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito neste domingo, 21, no Eusébio , na região Metropolitana de Fortaleza. Um veículo no modelo Toyota Hilux colidiu com um poste na altura do km 6 da CE-025.

Além do BPRE, agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também atuaram na ocorrência para retirar as vítimas do local e levá-las a um atendimento hospitalar. No início da tarde deste domingo, 21, o local já estava livre para tráfego.